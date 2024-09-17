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حوادث

بعد فصله من العمل، عامل يتفق مع صديقه على حرق مصنع ملابس بالطالبية

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

نشب حريق فى مصنع ملابس جاهزة فى منطقة الطالبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فيما ألقى رجال المباحث، القبض على مرتكبى الواقعة.
 

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تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك مصنع ملابس "غير مرخص"، بنشوب حريق بالمصنع الذي يمتلكه، ومشاهدة الأهالى لشخصين مجهولين ملثمين يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع، ولاذا بالهرب؛ مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل سابق بالمصنع، وعاطل)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه فقام بالاتفاق مع الثانى على ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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قوات الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة قسم شرطة الطالبية مصنع ملابس جاهزة

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