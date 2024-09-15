أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع النقد المتداول MO خارج خزائن البنك المركزي.. موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية.. وزيادة جديدة في أسعار الدواجن والبيض

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البورصة المصرية، 6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة خلال جلسات الأسبوع الماضي

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات)خلال الأسبوع الماضي.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت مؤشرات البورصة قد ارتفعت بختام تعاملات جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

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انخفاض ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، سجلت أسعار الخضراوات الورقية التي تشمل البقدونس والشبت والكسبرة انخفاضات ملحوظة في الأسواق، تتراوح ما بين 7 و39 جنيهًا في سعر الحزمة المكونة من 100 رابطة، وذلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الخضراوات الورقية وأبرز التحركات السعرية

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات الورقية وأبرز التحركات السعرية لها في الأسواق؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

أسعار الكسبرة في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر كسبرة عدد 100 رابطة نحو 365.28 جنيه، بانخفاض 27.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 263 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الكسبرة عدد 100 رابطة من 150 إلى 650 جنيهًا.

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زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم الأحد 15/9/2024

أسعار البيض اليوم، سجل سعر البيض اليوم الأحد، ارتفاعًا جديدًا تراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات في الأسواق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم ومحال النصف جملة لبيع البيض.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

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المركزي: تراجع النقد المتداول MO خارج خزائن البنك إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

قال البنك المركزي المصري انه تراجعت نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.992 تريليون جنيه بنهاية ‏يوليو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري‎.‎‏ ‏

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تعرف على موعد تشغيل خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM فى مصر

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موعد تشغيل خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM فى مصر، حيث كشف المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري ب إي آند مصر عن موعد تشغيل خدمة الشريحة الإليكترونية ESIM فى مصر مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل الخدمة خلال أيام.

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البنك المركزي: تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 508.58 مليار ‏جنيه بنهاية يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن «المركزي» اليوم.‏

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شعبة النقل: المواني المصرية قادرة على تداول 27 مليون حاوية بحلول 2030



قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن هناك اهتماما حكوميا غير مسبوق بتطوير ودعم منظومة النقل المصرية، موضحا إن المواني المصرية ستكون قادرة علي تداول 27 مليون حاوية بحلول عام 2030.

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ارتفاع التضخم في قطر إلى 1.15% خلال أغسطس 2024

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أغسطس 2024 بنسبة 1.15% على أساس سنوي قياسا بـ 0.22% في شهر يوليو الذي سبقه، وفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط.

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التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف نمو صادرات القطاع 20% خلال 2025

التقى أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم خلال الأيام القليلة القادمة بوزير الاستثمار والتجارة وذلك لشرح خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع المستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة.

وكشف هذا خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمعرض ومؤتمر صحارى الزراعى الدولي والذي يشارك فيه المجلس كراع استراتيجي.

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ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-9-2024 بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024؛ حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ ما بين جنيه و3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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وزير قطاع الأعمال: شركة غزل المحلة من أكبر القلاع الصناعية في مصر (صور)

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أمس السبت، جولة ميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك في إطار الزيارات المستمرة لمواقع العمل والإنتاج والوقوف على مستجدات المشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

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الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.

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ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال شهر أغسطس

واصل التضخم في السعودية ارتفاعه في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة أسعار الأغذية في الوقت الذي تباطأت فيه أسعار إيجارات السكن.