ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال شهر أغسطس

واصل التضخم في السعودية ارتفاعه في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة أسعار الأغذية في الوقت الذي تباطأت فيه أسعار إيجارات السكن.

ارتفاع التضخم في السعودية

بلغ معدل التضخم في المملكة خلال أغسطس 1.6%، وهو أعلى مستوى محقق منذ مايو الماضي تقريبًا، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأحد، بحسب وكالة بلومبرج.

معدل التضخم، فيتو

الزيادة في الأسعار الأغذية

كانت الزيادة في مستويات الأسعار الأغذية هي الأعلى، إذ بلغ ارتفاع قسم الأغذية نحو 1.07% في أغسطس مقارنة بـ 0.78% في الشهر السابق، كما ارتفع قسم اللحوم والدواجن بنسبة 1.53% مقارنة بتراجع طفيف في يوليو.

وتباطأ معدل الزيادة في الإيجارات السكنية خلال الشهر الماضي إلى 10.7%، مقارنة بزيادة تجاوزت 11% خلال يوليو الماضي.