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اقتصاد

البورصة المصرية، 6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة خلال جلسات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات)خلال الأسبوع الماضي.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة قد ارتفعت بختام تعاملات جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

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