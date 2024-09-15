الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على موعد تشغيل خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM فى مصر

وقائع المؤتمر الصحفي،
وقائع المؤتمر الصحفي، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موعد تشغيل خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM فى مصر، حيث كشف المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري ب إي آند مصر عن موعد تشغيل خدمة الشريحة الإليكترونية ESIM فى مصر مشيرا إلى أنه  يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل الخدمة خلال أيام. 

مميزات خدمات الشريحة الإلكترونية 

أضاف أنه سيكون بمقدور المستخدمين عقب تشغيل خدمة الشريحة الإلكترونية ESIM ان يقوموا بالاستغناء عن شرائح المحمول البلاستيكية وتشغيل الشريحة إلكترونيا ويمكن تشغيل 10 أرقام على الجهاز الواحد. 

 

 ويشير اختصار الشريحة الإلكترونية ESIM إلى Embedded Subscriber Identity Module وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة. 

 

وتساعد تقنية ESIM الأجهزة على أن تصبح أصغر، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية ومن أبرز الإيجابيات أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة  الشريحة المطلوبة مع سرعة  الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال.  

 

وحول ما يتردد عن رفع أسعار الكروت اوضح انه لم يتم رفع الأسعار ولكن تم تطوير شكل الخدمات المقدمة من خلال الكروت مع تغيير فى شكل التعريفة مشيرا أنه لا توجد حاليا زيادة في أسعار خدمات الاتصالات  كما  أن متوسط زيادة الأسعار التي تمت خلال الفترة الماضية 15%، مع ارتفاع مصاريف التشغيل. 

 

كما كشف عن تقديم طلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات مكالمات الواى فاى وفى انتظار موافقة الحهاز.

 

وأوضح، أن هناك نية لتقديم خدمات الجيل الخامس مازالت قائمة ولم يتم غلق باب المفاوضات حول رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وانما المفاوضات قائمة لتقديم أفضل شكل للرخصة كاشفا عن وجود استقرار فى الشهور الستة الأخيرة فى  الاقتصاد المصري. 

التقليل من سرقة الهواتف 

تنظيم الاتصالات يجدد بروتوكول تعاون لتطوير منظومة قياس قدرة محطات المحمول

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن خاصية منع المكالمات الإعلانية وبيع بيانات العملاء (فيديو)

يذكر ان الشريحة الجديدة ESIM في التقليل من سرقة الهواتف المحمولة، ويمكن إيقاف المحمول بسهولة ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت ولا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، حيث يمكن التعامل معها خارجيا فيمكن وتحميل أي SIM card عليها. 

 

وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشريحة الشريحة الاليكترونية ESIM مصر خدمة الشريحة الإلكترونية

مواد متعلقة

تنظيم الاتصالات يقر القواعد التنظيمية الخاصة بالمكالمات الترويجية والتجارية

تنظيم الاتصالات يقر عمل شركات المحمول خلال عيد الأضحى

تنظيم الاتصالات يعقد ورش عمل لدعم خدمات المواطنين

رئيس تنظيم الاتصالات يكشف بالأرقام مستهدفات موازنة 2024/ 2025

الأكثر قراءة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

ads

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية