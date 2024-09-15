تعرف على موعد تشغيل خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM فى مصر

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موعد تشغيل خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM فى مصر، حيث كشف المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري ب إي آند مصر عن موعد تشغيل خدمة الشريحة الإليكترونية ESIM فى مصر مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل الخدمة خلال أيام.

مميزات خدمات الشريحة الإلكترونية

أضاف أنه سيكون بمقدور المستخدمين عقب تشغيل خدمة الشريحة الإلكترونية ESIM ان يقوموا بالاستغناء عن شرائح المحمول البلاستيكية وتشغيل الشريحة إلكترونيا ويمكن تشغيل 10 أرقام على الجهاز الواحد.

ويشير اختصار الشريحة الإلكترونية ESIM إلى Embedded Subscriber Identity Module وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة.

وتساعد تقنية ESIM الأجهزة على أن تصبح أصغر، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية ومن أبرز الإيجابيات أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة الشريحة المطلوبة مع سرعة الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال.

وحول ما يتردد عن رفع أسعار الكروت اوضح انه لم يتم رفع الأسعار ولكن تم تطوير شكل الخدمات المقدمة من خلال الكروت مع تغيير فى شكل التعريفة مشيرا أنه لا توجد حاليا زيادة في أسعار خدمات الاتصالات كما أن متوسط زيادة الأسعار التي تمت خلال الفترة الماضية 15%، مع ارتفاع مصاريف التشغيل.

كما كشف عن تقديم طلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات مكالمات الواى فاى وفى انتظار موافقة الحهاز.

وأوضح، أن هناك نية لتقديم خدمات الجيل الخامس مازالت قائمة ولم يتم غلق باب المفاوضات حول رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وانما المفاوضات قائمة لتقديم أفضل شكل للرخصة كاشفا عن وجود استقرار فى الشهور الستة الأخيرة فى الاقتصاد المصري.

التقليل من سرقة الهواتف

يذكر ان الشريحة الجديدة ESIM في التقليل من سرقة الهواتف المحمولة، ويمكن إيقاف المحمول بسهولة ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت ولا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، حيث يمكن التعامل معها خارجيا فيمكن وتحميل أي SIM card عليها.

وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.