الأحد 15 سبتمبر 2024
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اقتصاد

المركزي: تراجع النقد المتداول MO خارج خزائن البنك إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قال البنك المركزي المصري انه تراجعت نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.992 تريليون جنيه بنهاية ‏يوليو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري‎.‎‏ ‏


وتتكون نقود الاحتياطي ‎ «MO»‎، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، ‏وتستخدم نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة ‏المحلية‎.‎

 

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