المركزي: تراجع النقد المتداول MO خارج خزائن البنك إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

قال البنك المركزي المصري انه تراجعت نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.992 تريليون جنيه بنهاية ‏يوليو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري‎.‎‏ ‏



وتتكون نقود الاحتياطي ‎ «MO»‎، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، ‏وتستخدم نقود الاحتياطي‎ «MO» ‎كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة ‏المحلية‎.‎