المركزي: تراجع النقد المتداول MO خارج خزائن البنك إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس
قال البنك المركزي المصري انه تراجعت نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.96 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.992 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وتتكون نقود الاحتياطي «MO»، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطي «MO» كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.
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