تطوير شركة غزل المحلة، تفاصيل لقاء وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية والنواب

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث كان في استقباله اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.



واستهل المهندس محمد شيمي الزيارة بعقد لقاء مع محافظ الغربية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة.

مشروع تطوير شركة غزل المحلة

تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالشركات التابعة للوزارة ومشروعاتها الواقعة في نطاق محافظة الغربية، ومن بينها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. واستمع الوزير إلى المقترحات والرؤى التي عرضها السادة النواب، مؤكدا الحرص على التواصل الدائم والفعال مع نواب البرلمان وتكامل الجهود بما يسهم في تحقيق الصالح العام.