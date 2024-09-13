الرياضية السعودية: محرز جاهز لمواجهة النصر
أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة، جاهز لخوض مباراة فريقه المرتقبة أمام النصر ويلعب أهلي جدة ضد النصر مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
وبحسب الصحيفة فإن محرز تعافى من الإصابة وبات جاهزا لخوض الكلاسيكو، وأوضحت أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أصبح بيده قرار مشاركة محرز من عدمها أمام النصر.
وتعرض محرز للإصابة وتم استبعاده من مباراة منتخب الجزائر أمام ليبيريا في التصفيات الإفريقية بسبب الإصابة وفاز منتخب الجزائر على ليبريا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025.
ونادي النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.
تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي
حراسة المرمى: بينتو.
خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، سالم النجدي.
خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.
خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.
موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي 2024/2025
وتقام مباراة النصر ضد الأهلي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، على ملعب “الأول بارك” معقل العالمي.
وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024 /2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والقاهرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.