الرياضية السعودية: محرز جاهز لمواجهة النصر

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة، جاهز لخوض مباراة فريقه المرتقبة أمام النصر ويلعب أهلي جدة ضد النصر مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وبحسب الصحيفة فإن محرز تعافى من الإصابة وبات جاهزا لخوض الكلاسيكو، وأوضحت أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أصبح بيده قرار مشاركة محرز من عدمها أمام النصر.

وتعرض محرز للإصابة وتم استبعاده من مباراة منتخب الجزائر أمام ليبيريا في التصفيات الإفريقية بسبب الإصابة وفاز منتخب الجزائر على ليبريا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025.

ونادي النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي 2024/2025

وتقام مباراة النصر ضد الأهلي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، على ملعب “الأول بارك” معقل العالمي.

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024 /2025، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المُكرمة والقاهرة.