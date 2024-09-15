الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم الأحد 15/9/2024

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجل سعر البيض اليوم الأحد، ارتفاعًا جديدًا تراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات في الأسواق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم ومحال النصف جملة لبيع البيض.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وسجل  سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم،  ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأبيض في محلات النصف جملة

 فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أما سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ فتراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق

سعر البيض الأحمر في محلات النصف جملة

بينما تراوحت  أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.   

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

txt

شعبة المواد الغذائية تقترح خطة من 6 محاور لخفض أسعار البيض

txt

قبل العام الدراسي، ارتفاع أسعار البيض يثير قلق المصريين، ومطالب بتفعيل الرقابة والمقاطعة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيضه البيضة بكام

مواد متعلقة

موجة ارتفاعات متتالية في أسعار البيض.. قفزة فى سعر الكرتونة.. المواد الغذائية تكشف الأسعار للمستهلك.. اتحاد المنتجين يوضح الأسباب

البيضة تصل لـ 8 جنيهات، ننشر أسعار البيض في الأسواق

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 11-9-2024 في الأسواق

تصل لــ نصف مليار جنيه، حماية المنافسة تحدد عقوبة «سماسرة البيض»

رئيس شعبة البيض يكشف مفاجأة بعد وصول سعر الكرتونة لـ180 جنيها(فيديو)

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

لحل المشكلات العالقة، مدبولي يستهل زيارته للرياض بلقاء وزير الاستثمار السعودي

انخفاض ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية