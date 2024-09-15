التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف نمو صادرات القطاع 20% خلال 2025

التقى أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم خلال الأيام القليلة القادمة بوزير الاستثمار والتجارة وذلك لشرح خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع المستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة كشف هذا خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمعرض ومؤتمر صحارى الزراعى الدولي والذي يشارك فيه المجلس كراع استراتيجي.

معرض ومؤتمر صحارى الزراعى الدولي

ونظم المجلس على هامش المعرض بعثة مشترين تضم 50 مستثمرا ومستوردا من دول أجنبية (غانا – العراق- كينيا- أوغندا – الهند – عمان – زامبيا – تنزانيا – الأردن – تونس..الخ)، وعدد من اللقاءات ثنائية من مختلف دول العالم بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري والسفارات الخارجية والجهات المناظرة للمجلس.

قال أبو المكارم ان المجلس طالب بلقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لعرض المشاكل والتحديات التي تواجه صادرات القطاع والحلول المقترحة لتخطي هذه العقبات.

وأوضح أبو المكارم أنه تم إعداد مذكرة بهذة المشاكل والتي يأتي علي رأسها توفر الأراضي الصناعية والسرعة في إصدار التراخيص اللازمة إضافة إلى المشاكل التي تواجه الشركات في الموانيء ويترتب عليها تراكم البضائع نتيجة تأخير تفريغ الحاويات في ساحة الكشف، مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية إنتاجية وإدارية تهدد التزامها بتنفيذ تعاقداتها المحلية والخارجية، فضلا عن التأخر في صرف المساندة التصديرية وارتفاع تكلفة الشحن الأمر الذي يستوجب إعداد منظومة جديدة للشحن ليس فقط لأفريقيا وإنما لكل دول العالم.

من جهة أخرى قال أبو المكارم إنه من المتوقع الوصول بصادرات القطاع الي حوالي 8.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنسبة نمو تقدر بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أنه من المستهدف معدل نمو يتراوح مابين 15-20% خلال العام القادم شريطة توفير الطاقة اللازمة للمصانع وتوفير العملة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج المصانع.

وأوضح ابو المكارم أن العام الحالي شهد تحسنا في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي، وذلك للعديد من الأسباب يأتي على رأسها أن العام الماضي شهد انخفاضا في الإنتاج وبصفة خاصة في مصانع إنتاج الأسمدة بسبب الغاز مما أدى إلى عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه السوقين المحلي والدولي

تابع: ان العام الحالي شهد انفراجة في توريد الغاز مما ترتب عليه تعويض ما بين 40-50%من العجز الذي شهده توريد الغاز للمصانع العام الماضي.

وأضاف أن هناك العديد من الشركات التي أعربت عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة إلا أن الأمر مرهون بتوفير الطاقة مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات تدرس إمكانية استيراد الغاز اللازم للنوسع في خطوطها الإنتاجية.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه بلغت صادرات مصر من الأسمدة لعام 2023 ما قيمته 2,603 مليار دولار إلى 125 دولة وهي تمثل 33% من إجمالي صادرات القطاع التي بلغت عام 2023 ما قيمته 8 مليار دولار.

ويشارك بالمعرض العديد من القطاعات التابعة للمجلس من (أسمدة – مبيدات – مخصبات- مستلزمات زراعية – انظمة الري.. وغيرها).

أضاف أنه قد بلغت صادرات الأسمدة خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 1.5 مليار دولار متوقعا أن يصل إلى نحو 2.5-3 مليار دولار بنهاية الجارى.

وأوضح أن العام الحالي شهد زيادة في عدد المصانع العاملة في قطاع البلاستيك، فضلا عن تحول عدد من الشركات من التجارة إلى إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية والمخصبات العضوية إضافة إلي التعاون مع اليونيدو في دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحويلها للتصدير إضافة إلى توجيهها للإنتاج الأخضر من خلال تحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة وطاقة (بيوديزل، بيوجاز).



وأكد حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتهم من خلال مشاركتهم في معرض صحاري، فضلًا عن تخصيص مساحة مدعمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تحت شعار المجلس، لمساعدة الشركات الأعضاء على الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.