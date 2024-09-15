شعبة النقل: المواني المصرية قادرة على تداول 27 مليون حاوية بحلول 2030

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن هناك اهتماما حكوميا غير مسبوق بتطوير ودعم منظومة النقل المصرية، موضحا إن المواني المصرية ستكون قادرة علي تداول 27 مليون حاوية بحلول عام 2030.

اهتمام حكومي غير مسبوق بتطوير ودعم منظومة النقل واللوجستيات

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أصبحت مركزا لوجستيا عالميا في ظل حجم الإنفاق الذي قامت به مصر في البنية التحتية، وهو ما رفع تصنيف مصر بالمؤشر اللوجستي العالمي.

رغبة غير مسبوقة من اللاعبين الأساسيين بصناعة النقل الدولي واللوجستيات في دخول السوق المصرية

وكشف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن هناك رغبة حقيقية و-غير مسبوقة- من اللاعبين الأساسيين بصناعة النقل الدولي واللوجستيات، في دخول السوق المصرية، ودعم وتطوير وتعزيز صناعة النقل الدولي واللوجستيات ووضع الخطط والرؤى المستقبلية لها والتي تكفل تطورها وازدهارها، مشيرا إلى أن هناك خططا واستراتيجيات وضعتها الدولة لترقية سلسلة التوريد بالمنطقة والتي ستكفل ازدهار هذه الصناعة.

ودعا الدكتور عمرو السمدوني، شركات اللوجستيات العالمية للاستثمار في المراكز اللوجستية والصناعية بمصر والتي أصبحت -بالفعل- عالمية ومؤثرة.