العود بـ 5 جنيهات و100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الخضرة بالأسواق (فيديو)

عود الشبت، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لأحد المزارعين، الذين يقومون بحصد وربط عود واحد فقط من الشبت لبيعه في الأسواق بسعر 5 جنيهات للعود، و10 جنيهات في "الحزمة".

سر بيع عود واحد فقط من الخضرة

ويظهر مقطع الفيديو أحد المزارعين، وهو يكشف سر بيع عود واحد فقط من الخضرة "الشبت" بسعر 5 جنيهات، بعد أن كان اللفة المكونة من عدة أعواد تباع بسعر جنيه أو اثنين.

وكشف المزارع في مقطع الفيديو، عن سر زيادة أسعار الخضرة "الشبت" بسعر مبالغ فيه، حيث قال: "أنا شغال على دراعي، وزي ما بيقول ليّ صاحب الشغل باعمل"، وطالب الناس بعدم سبه أو الدعاء عليه بسبب زيادة سعر الخضرة "الشبت" حتى أصبح العود الواحد فقط بسعر 5 جنيهات.

كما كشف المزراع أن فدان الشبت الواحد يباع "الشبت" فيه حاليًا بسعر 100 ألف جنيه، قائلًا: "مفيش شبت لو عندك فدان شبت سأشتريه منك بسعر 100 ألف جنيه".

ارتفاع أسعار الخضرة في الأسواق يثير الغضب

جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الخضرة "الشبت والبقدونس والكزبرة" في الأسواق أثار حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصل سعر الربطة الواحدة، التي تضم من عود إلى 3 أعواد من الخضر، وصل سعرها ١٠ جنيهات، بعد أن كانت "الربطة" التي تضم أعوادا من الخضرة "الشبت والبقدونس والكزبرة" فى الأسواق لا يتخطى سعرها ٢ جنيه فقط.

وكشف النشطاء أن بعض البائعين يقومون باستغلال حاجة الناس إلى الخضرة، التي تدخل في كثير من الأطعمة، ويقومون ببيع "الحزمة"، التي لا تتعدى 3 أعواد، بسعر ١٠ جنيهات، وكشفوا أن بعض البائعين يقومون بتصغير حجم الحزمة، ويتم بيعها بسعر الحزمتين بـ١٥ جنيها.

وأثار ارتفاع سعر الخضرة "الشبت والبقدونس والكزبرة" غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رفع أسعارها وتقليل حجمها، فعلق الناشط رمضان إبراهيم قائلًا: "كم عود من البقدونس أو الشبت أو الكزبرة الخضراء في الفدان؟... حسبنا الله ونعم الوكيل غلاء الأسعار وجشع التجار والمنتجين مخطط ممنهج حرب اقتصادية في الداخل"

وقال الناشط رضا عبد العزيز محمد: "80٪ من الغلاء مصطنع".

ورد عبد الحميد النجار قائلًا: "دي مهازل. بتحصل".