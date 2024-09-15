الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-9-2024 بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024؛ حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ ما بين جنيه و3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 88 جنيهًا إلى 89 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.2 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.5 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 155 جنيهًا للمستهلك.

txt

أسعار الدواجن اليوم السبت 14-9-2024 في محافظة الفيوم

txt

البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم السبت

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم

مواد متعلقة

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-9-2024 في محافظة الفيوم

انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 12- 9- 2024

4 جنيهات زيادة جديدة، أسعار الدواجن تواصل الارتفاع في الأسواق

الأكثر قراءة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية