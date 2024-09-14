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اقتصاد

البلدي يواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم السبت 14 سبتمبر 2024؛ حيث واصل سعر كيلو الفراخ البلدي الانخفاض لليوم الثاني على التوالي بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 74 إلى 75 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 73 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 114 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-9-2024 في محافظة الفيوم

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