البنك المركزي: تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 508.58 مليار ‏جنيه بنهاية يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن «المركزي» اليوم.‏

وكان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد تحوَّل إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، بعد عجز دام ‏لفترة طويلة، وما زال محققا فائضًا، إلا أن هذا الفائض تقلص خلال أغسطس الماضي.‏