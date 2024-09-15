البنك المركزي: تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس
تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 499.26 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 508.58 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن «المركزي» اليوم.
وكان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد تحوَّل إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس 2022، بعد عجز دام لفترة طويلة، وما زال محققا فائضًا، إلا أن هذا الفائض تقلص خلال أغسطس الماضي.
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