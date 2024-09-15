الأحد 15 سبتمبر 2024
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اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق

أسعار الخضراوات الورقية،
أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، سجلت أسعار الخضراوات الورقية التي تشمل البقدونس والشبت والكسبرة انخفاضات ملحوظة في الأسواق، تتراوح ما بين 7 و39 جنيهًا في سعر الحزمة المكونة من 100 رابطة، وذلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

سعر الخضراوات الورقية وأبرز التحركات السعرية

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات الورقية وأبرز التحركات السعرية لها في الأسواق؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار الكسبرة في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر كسبرة عدد 100 رابطة نحو 365.28 جنيه، بانخفاض 27.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 263 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الكسبرة عدد 100 رابطة من 150 إلى 650 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار الشبت في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر الشبت عدد 100 رابطة نحو 365.48 جنيه، بانخفاض 39 جنيهًا مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 261 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الشبت عدد 100 رابطة من 150 إلى 650 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار الكرات في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر كرات عدد 100 رابطة نحو 253.5 جنيه، بانخفاض 25 جنيهًا مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 134.5 جنيه مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الكرات عدد 100 رابطة من 150 إلى 300 جنيه.

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار السلق في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر السلق عدد 100 رابطة نحو 262.5 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 138 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار السلق عدد 100 رابطة من 100 إلى 350 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار البقدونس في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر بقدونس عدد 100 رابطة نحو 373.75 جنيه، بانخفاض 36.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 273 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار البقدونس عدد 100 رابطة من 150 إلى 650 جنيهًا.

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار الكرفس في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر كرفس عدد 100 رابطة نحو 385.7 جنيه، بانخفاض 32 جنيهًا مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 202 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الكرفس عدد 100 رابطة من 200 إلى 500 جنيه.

أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

أسعار الجرجير في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر جرجير عدد 100 رابطة نحو 315 جنيهًا، بانخفاض 14.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 224.5 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الجرجير عدد 100 رابطة من 150 إلى 500 جنيه.

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100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة بالأسواق (فيديو)

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بزيادة 100 جنيه في الكيلو، ارتفاع جديد بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة

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