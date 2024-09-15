ارتفاع التضخم في قطر إلى 1.15% خلال أغسطس 2024
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أغسطس 2024 بنسبة 1.15% على أساس سنوي قياسا بـ 0.22% في شهر يوليو الذي سبقه، وفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط.
تسارع مؤشر التضخم في قطر
وساهمت ست قطاعات رئيسية في تسارع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي، بقيادة مجموعة الترفيه والثقافة التي ارتفعت بنسبة 10.65%، ثم مجموعة السلع والخدمات الاخرى بنسبة 5.3%، بحسب شبكة CNBC عربية.
في المقابل سجلت الشهر الماضي خمس مجموعات انخفاضا بنسب متفاوتة، تصدرتها مجموعة السكن والكهرباء والماء بنسبة تراجع سنوي قدره 3.74%، ثم الصحة بنسبة 1.63%.
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