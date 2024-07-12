الجمعة 12 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

4 ألبومات كيبوب جديدة الأسبوع المقبل، على رأسهم Jimin وStray kids

جيمين وستراي كيدز،
جيمين وستراي كيدز، فيتو

ينتظر عالم موسيقى الكيبوب طرح 4 من أكثر الألبومات المنتظرة طوال العام خلال الأسبوع المقبل، حيث يستعد الفنانين الـ 4 لإصدار موسيقاهم الصيفية بدءً من اليوم الجمعة 12 وحتى 19 يوليو الجاري مع ترقب كبير من المعجبين وكل المهتمين بأغاني البوب الكوري.

وتستعرض "فيتو" تفاصيل الألبومات المنتظر التي والمترقبة من الجمهور بشوق كبير، وتكون كالآتي: 

ألبوم Romance: Untold

يروي ألبوم فرقة الكيبوب ENHYPEN الثاني "Romance: Untold" قصة صبي مخلص لحبيبته والتي تجعله شخصًا أفضل، ومن المقرر إصداره اليوم الجمعة الموافق 12 يوليو في تمام الساعة الـ 1 ظهرًا بتوقيت كوريا والـ 7 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وقد أعلنت وكالة HYPE أنه مساء أمس الموافق 11 يوليو، تجاوزت المبيعات المسبقة لألبوم ENHYPEN الكامل الثاني "ROMANCE: UNTOLD" الـ 2.2 مليون نسخة اعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا، لتصبح الفرقة بذلك أسرع فرقة في تاريخ الكيبوب تصل لرقم الـ 2 مليون من المبيعات مسبقة الطلب.

ألبوم WALK

يتكون ألبوم NCT 127 السادس "WALK" من إجمالي 11 أغنية، بما في ذلك الأغنية الرئيسية "Walk"، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام كبير من المعجبين حول العالم لأنه مليء بالألوان الموسيقية الفريدة لـ NCT 127.

وسيتم إصدار الألبوم السادس لفرقة NCT 127 "WALK" على مواقع الموسيقى المختلفة في الساعة 6 مساءً بتوقيت كوريا والـ 11 صبتحًا بتوقيت القاهرة في الـ 15 من يوليو الجاري الموافق يوم الإثنين، وسيتم إصداره أيضًا كألبوم في نفس اليوم.

ألبوم MUSE

يتضمن ألبوم MUSE خمس أغاني، جاء في بيان لشركة HYPE حول التسجيل: "يوثق MUSE رحلت Jimin للعثور على مصدر إلهامه، وسوف يعرض طيفه الموسيقي الموسع عبر سبعة مسارات، ومن المقرر أن تتضمن أغنية "Closer Than This"، وهي أغنية صادقة مخصصة للمعجبين والتي كشف عنها جيمين في ديسمبر 2023.

وأصدر جيمين أغنية من ضمن الألبوم القادم مسبقًا بعنوان "Smeraldo Garden Marching Band" والتي تأتي بالتعاون مع المغني Loco، والتي تشوق الجمهور لألبومه المنفرد الثاني القادم MUSE، المقرر إصداره في 19 يوليو.

وتعد الأغنية مستوحاة من فرقة البيتلز الشهيرة، حيث تمزج فرقة Pepper's Lonely Hearts Club Band، "Smeraldo Garden Marching Band" ببراعة بين إيقاعات الهيب هوب والصوت النابض بالحياة لفرقة موسيقية، وتعاون جيمين مرة أخرى مع المنتجين المشهورين Pdogg وGHSTLOOP وEVAN، الذين عملوا سابقًا على ألبومه الفردي الأول FACE.

ألبوم ATE

ستصدر فرقة Stray Kids ألبومها الجديد "ATE" في 19 يوليو الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت كوريا والـ 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويتضمن الألبوم الجديد لفرقة Stray Kids الأغنية الرئيسية "Chk Chk Boom" متبوعة بـ "MOUNTAINS" و"JJAM" و"I Like It" و"Runners" و"Night Again" و"Stray Kids" و"Chk Chk Boom (نسخة المهرجان)"، حيث يوجد إجمالي 8 أغانٍ.

وقد أصدرت فرقة Stray Kids أغنية عبارة عن خليط من جميع أغاني ألبومهم الجديد "ATE"، معلنين عن ميلاد ألبوم آخر من إنتاجهم وكتابتهم الذاتية والذ أشعل من حماس المعجبين.

ويتضمن الألبوم المصغر "ATE" سبع أغنيات ظهرت في الفيديو المختلط، بما في ذلك أغنية “Chk Chk Boom”، بانج تشان، تشانغبين، وهان من فريق إنتاج المجموعة 3RACHA، الذين كانوا مسؤولين عن جميع الألبومات التي تم إصدارها منذ ترسيمهم، قادوا جميع الأغاني هذه المرة أيضًا، وشارك العضو فيليكس في كتابة وتأليف الأغنية الخامسة "Runners".

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الكيبوب أغاني البوب الكوري Romance Untold ENHYPEN فرقة الكيبوب WALK NCT 127 MUSE Jimin ATE Stray Kids

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