الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

أعلنت الصين، أمس السبت، الانتهاء من أعمال بناء الهيكل الفولاذي لجسر"وادي هواجينج"، أعلى جسر معلق في العالم، في مقاطعة جويتشو جنوب غربي البلاد، والذي من المقرر أن يصبح أطول جسر في العالم.

📹 بارتفاع ناطحات السحاب... الصين تنهي أعمال بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر في العالم



أعلنت الصين عن الانتهاء من أعمال بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم، والذي يمتد لمسافة 2,890 مترًا فوق وادي "هواجينغ" الكبير، ويرتفع 625 مترًا عن سطح البحر.



ومن المقرر افتتاح الجسر… pic.twitter.com/OFa5Sg1thg — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 6, 2025



ويمتد الجسر لمسافة 2,890 مترًا فوق وادي "هواجينج" الكبير، ويرتفع 625 مترًا عن سطح البحر. وهو أيضًا أكبر جسر ممتد في العالم يتم بناؤه في منطقة جبلية.

وبدأ بناء الجسر في يناير 2022، كجزء من مشروع طريق سريع يربط بين منطقتي ليوتشي وأنلونج، ومن المقرر افتتاح الجسر رسميًا، في يونيو المقبل.

وأدى بناء الطرق السريعة إلى تقريب مقاطعة غويتشو من المقاطعات المجاورة والمراكز الاقتصادية الكبرى، ما يدعم بشكل كبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة في المقاطعة، وفقًا لمسؤول في إدارة النقل بالمقاطعة.



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