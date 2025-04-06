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الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

جسر معلق في الصين،
جسر معلق في الصين، فيتو

أعلنت الصين، أمس السبت، الانتهاء من أعمال بناء الهيكل الفولاذي لجسر"وادي هواجينج"، أعلى جسر معلق في العالم، في مقاطعة جويتشو جنوب غربي البلاد، والذي من المقرر أن يصبح أطول جسر في العالم.


ويمتد الجسر لمسافة 2,890 مترًا فوق وادي "هواجينج" الكبير، ويرتفع 625 مترًا عن سطح البحر. وهو أيضًا أكبر جسر ممتد في العالم يتم بناؤه في منطقة جبلية.

وبدأ بناء الجسر في يناير  2022، كجزء من مشروع طريق سريع يربط بين منطقتي ليوتشي وأنلونج، ومن المقرر افتتاح الجسر رسميًا، في يونيو المقبل.

وأدى بناء الطرق السريعة إلى تقريب مقاطعة غويتشو من المقاطعات المجاورة والمراكز الاقتصادية الكبرى، ما يدعم بشكل كبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة في المقاطعة، وفقًا لمسؤول في إدارة النقل بالمقاطعة.
 

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