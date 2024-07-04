أبطال فيلم Deadpool and Wolverine في تعاون جديد مع فرقة Stray Kids

وفقًا لوسائل الإعلام الكورية اليوم الخميس الموافق 4 يوليو، التقى رايان رينولدز وهيو جاكمان، الذي يلعبان دور البطولة في فيلم "Deadpool and Wolverine"، مع أعضاء فرقة الكيبوب Stray Kids.

وقام رايان رينولدز وهيو جاكمان بزيارة كوريا مساء أمس الأربعاء 3 يوليو للترويج لفيلمهما، وبدأ جدول أعمالهما الرسمي اليوم، وبعد عقد مؤتمر صحفي في قاعة الاجتماعات الكبرى في أحد الفنادق بمدينة سيول في جونغنو غو، الساعة 10 صباحًا، قاموا بتصوير محتوى غير معروف شكله النهائي حتى الآن مع أعضاء Stray Kids بانج تشان وهان وفيليكس.

رايان رينولدز، فيتو

هيو جاكمان، فيتو

وكان من المقرر أن يظل الاجتماع خاصًا تمامًا، لكن شبكة OSEN الكورية أكدت على الاجتماع بين الجانبين بعد أن تم رصد Stray Kids في الفندق اليوم.

رايان رينولدز يعلن عن حبه لـ Stray Kids

وقد أعلن نجم هوليود رايان رينولدز عن حبه لفرقة ستراي كيدز خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم في كوريا للترويج لفيلمه القادم مع هيو جاكمان Deadpool and Wolverine، حيث عند حديث المقدمة عن مصمم الملابس الكوريا التقليدية التي يرتديها النجمان، والتي صممها نفس مصمم أزياء فرقة الفتيات العالمية Black Pink قرر رايان أن يعلن عن حبه الكبير لـ Stray Kids بدون سابق انذار والذي لاقى رواجًا كبيرا بين معجبي الفرقة، ليزيد من تأكيدهم على الشائعات التي كانت قد انطلقت مع إعلان Stray Kids عن ألبومهم الجديد ATE حول غناء فناني الكيبوب في تتر فيلم “” والذي من المقرر طرحه قبل موعد عرض الفيلم بأيام قليلة.

فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

أحداث فيلم Deadpool And Wolverine، سيقع بعد ٦ سنوات من أحداث فيلم الجزء الثاني من فيلم Deadpool.

فيلم مارفل DEADPOOL & WOLVERINE

ويعد فيلم 'DEADPOOL & WOLVERINE'، أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية Wolverine، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحا كبيرا.

بانج تشان، فيتو

هان، فيتو

فيلكس، فيتو

فرقة Stray Kids

فرقة Stray Kid هي مجموعة كورية تم تكوينها في عام 2018 من قبل شركة JYP entertainment، وهي مكونة من 8 أعضاء معرفون بأنهم “all rounders” أي يستطيعون الغناء والراب والرقص والتلحين والكتابة وكذلك انتاج الأغاني.

أعضاء الفرقة هم بانج تشان، ولي نو، وتشانجبين، وهيونجين، وهان، وفيلكس، وسونجمين، واي ان.