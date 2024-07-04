جيني من فرقة Black Pink تتعرض للهجوم بسبب زيادة وزنها (صور)

أصبحت جيني عضو فرقة الكيبوب Black Pink هدفًا مؤخرًا لتعليقات مسيئة بسبب زيادة وزنها الذي يزعمه المعلقون.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية، حضرت جيني مؤخرًا حدثًا لافتتاح متجر لإحدى العلامات التجارية المرموقة، في هذا الحدث ارتدت اللمغنية قميصًا شفافًا مع شورت دانتيل وجوارب.

جيني، فيتو

وعلى الرغم من أن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أشادوا بمدى جمال جيني، إلا أن التقرير يكشف أن هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين انتقدوا الفنانة بشكل غير لائق بسبب زيادة وزنها المزعومة.

جيني، فيتو

قالت صحيفة Xports News الكورية: ” ذكرت التعليقات الخبيثة أنها يجب أن تعتني بنفسها، وأنها تبدو وكأنها اكتسبت وزنًا، وأن وجهها أصبح أكثر امتلاءً“.