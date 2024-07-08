الإثنين 08 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

فرقة Stray Kids تعلن عن جولة عالمية في 44 مدينة حول العالم

stray kids، فيتو
stray kids، فيتو

أعلنت فرقة الكيبوب Stray Kids عن أول جولة عالمية لهم منذ عامين بعنوان “dominATE” والتي من المقرر ان تبدأ في شهر أغسطس المقبل.

وكشفت فرقة ستراي كيدز عبر الصفحات الرسمية الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن جولتهم العالمية الجديدة، ليكون موعد أول حفلة في 24 أغسطس المقبل في مدينة سيول بكوريا، حيث تقيم الفرقة 4 حفلات في ستاد KSPO المفتوح.

ومن المقرر أن تتابع الحفلات في أكثر من مدينة في قارة آسيا بدءً من سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر كما أنه من المتوقع أن تستمر الجولة في عام 2025 أماكن جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد في امريكا اللاتينية والشمالية وأوربا.

Stray Kids في 44 مدينة

وقد سبق وأعلن قائد فرقة ستراي كيدز بانج تشان، في لقاء مع برنامج “billboard” عن ذهاب الجولة العالمية ل44 مدينة حول العالم، مؤكدًا على شوقه هو واعضاء فريقة للقاء المعجبين من كل مكان.

وأتي اعلان مواعيد الجولة العالمية تزامنًا مع ترويجد الفرقة لألبومهم القادم بعنوان ATE والذي من المقرر أن يتم الأفراج عنه في الـ 19 من شهر يوليو القادم.

كما أطلقت الفرقة جدول خططهم الترويجية للألبوم الجديد ATE لتستمر من 21 يوينو الماضي وحتي 5 أغسطس القادم متضمنة فيدوهات تشويقية والمهرجانات العالمية مثل lollapalpooza بمدينة شيكاجو وI-DAYS بميلانو وBST Hyde park بلندن التي من المقرر أن تترئسها الفرقة في أيام 12 يوليو و14 يوليو و2 أغسطس المقبل، هذا على أن يتم الأفراج عن الألبوم في 19 يوليو الجاري.

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فرقة الكيبوب Stray Kids جولة عالمية فرقة ستراي كيدز بانج تشان ATE lollapalpooza الكيبوب

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