الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

كشفت شركة "ميتا بلاتفورمز"، مساء السبت، عن نسختيها الأحدث من نموذجها اللغوي الضخم (إل.إل.إم).



وقالت الشركة إنها طرحت النسختين تحت اسمي (إل لاما 4 سكاوت) و(إل لاما 4) وأضافت أن "إل لاما" نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط.

وتتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على معالجة ودمج أنواع مختلفة من البيانات، ومنها النصوص واللقطات المصورة والصور والصوت، وتحويل المحتوى عبر هذه الوسائط.

إل لاما، فيتو

وقالت ميتا، في بيان، إن "إل لاما 4 سكاوت" و"إل لاما 4 مافريك" هما "أكثر نسخها تطورا حتى الآن، والأفضل في فئتهما من حيث تعدد الوسائط".ريك).

وأضافت أن "إل لاما 4 سكاوت" و"إل لاما 4 مافريك" سيكونان برنامجين مفتوحي المصدر.

ومنذ نجاح برنامج تشات جي.بي.تي من شركة أوبن إيه.آي، تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي غيّر المشهد التكنولوجي وأعطى دفعة للاستثمار في التعلم الآلي.

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