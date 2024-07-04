الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

حقوق نشر الموسيقى الكورية تعلن عن إرشادات جديدة بحفلات الجوائز

جمعية المحتوى الموسيقي
جمعية المحتوى الموسيقي الكوري، فيتو

أعلنت جمعية حقوق الطباعة والنشر للموسيقى الكورية (المشار إليها حاليًا بـ KMCA) عن إرشادات جديدة لتعزيز عدالة وشفافية احتفالات توزيع جوائز الكيبوب.

وذكرت kmca أن هذه الإرشادات تم إعدادها لحل المشكلات المختلفة التي حدثت في احتفالات توزيع جوائز الكيبوب الأخيرة ولتعزيز التطوير المستمر لصناعة الكيبوب، وتشمل المحتويات الرئيسية تعزيز سلطة احتفالات توزيع الجوائز، وحماية حقوق الفنانين والمشجعين، وتحسين ثقافة احتفالات توزيع الجوائز.

قواعد جمعية حقوق الطباعة والنشر للموسيقى الكورية

المحتويات الرئيسية للمبادئ التوجيهية هي كما يلي: 

أولًا: الحاجة إلى إعداد وإدارة شاملين لضمان مصداقية وكرامة احتفالات توزيع الجوائز.

 ثانيًا: يجب تقديم معايير عادلة وشفافة لمنح الجوائز لخلق ثقافة احتفالات توزيع الجوائز لتطوير الصناعة. 

ثالثا: ينبغي احترام اختيارات شركات الإدارة والفنانين، ويجب حماية حقوق فناني الأداء، ويجب إقامة احتفالات توزيع الجوائز محليا. 

وأخيرًا، تم اقتراح أن تعزيز التعاون مع الحكومة أمر ضروري لإقامة احتفالات توزيع الجوائز بشكل صحيح.

بعد الإعلان عن هذه المبادئ التوجيهية، تخطط KOCCA للإعلان عن عقد قياسي لحفلات توزيع الجوائز يدعم الالتزام بالمبادئ التوجيهية بحلول نهاية شهر يوليو، ويهدف العقد القياسي إلى دعم الفنانين وشركات الإدارة لإبرام عقود عادلة عند الظهور في احتفالات توزيع الجوائز. 

ومن المتوقع أن يكون هذا مفيدًا في حماية حقوق الفنانين وتقليل المخاطر القانونية لشركات الإدارة.

وقال الأمين العام لـ KMA تشوي كوانغ هو: "نتوقع أن تساهم هذه المبادئ التوجيهية في إنشاء حفل توزيع جوائز جدير بثقة الصناعة والفنانين والجمهور".

وأضاف: "نأمل أن يتعاون منظمو حفل توزيع الجوائز والفنانون وشركات الإدارة، وأن نعمل معًا من أجل التطوير المستمر لصناعة الموسيقى".

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