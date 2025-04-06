الأحد 06 أبريل 2025
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مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

سر زيارة ماكرون للقاهرة
سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش، فيتو

زيارة ماكرون للقاهرة، كشف السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن سر زيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، للقاهرة، مشيرًا إلى أهمية زيارة ماكرون، ومتسائلًا عما إذا كانت هذه الزيارة تسد الفراغ الذي تركته إدارة ترامب بإنحيازها "السافر" لحكومة نيتنياهو المتطرفة كوسيط مقبول ومؤثر.

سر زيارة رئيس فرنسا ماكرون للقاهرة غدًا

وأكد السفير فوزي العشماوي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، التي تستغرق 3 أيام، سيناقش فيها العديد من الملفات، أهمها وقف إطلاق النار في غزة وخطة إعادة التعمير المصرية المتبناة عربيا وإسلاميا وكيفية التوجه نحو حل الدولتين.

سر زيارة ماكرون للقاهرة، فيتو
سر زيارة ماكرون للقاهرة، فيتو


وقال السفير فوزي العشماوي: "ماكرون في القاهرة.. زيارة مهمة للرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، تبدأ مساء اليوم الأحد، وتمتد ثلاثة أيام، وستناقش ملفات عديدة. 
وعن الملفات المهمة التي يناقشها الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، قال السفير فوزي العشماوي: "أهمها وقف اطلاق النار في غزة وخطة إعادة التعمير المصرية المتبناة عربيا وإسلاميا وكيفية التوجه نحو حل الدولتين، بالإضافة للعلاقات الثنائية وبقية القضايا الإقليمية".

قمة ثلاثية بين ماكرون والسيسي وملك الأردن

وأكد السفير العشماوي أن "الزيارة ستشهد قمة ثلاثية تجمع الرئيسين وملك الاردن، وسيتوجه ماكرون للعريش لتفقد التجهيزات الأمنية والإنسانية لإيصال المساعدات لأكثر من ٢ مليون مصري محاصر في غزة".

قمة ثلاثية بين ماكرون والسيسي والملك عبد الله، فيتو
قمة ثلاثية بين ماكرون والسيسي والملك عبد الله، فيتو

كما كشف مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فوزي العشماوي عن الملفات التي تناقشها القمة الثلاثية فقال: "ستناقش القمة كيفية المشاركة والمساندة المصرية للقمة السعودية الفرنسية المرتقبة في يونيو، التي تهدف لبحث سبل تطبيق حل الدولتين".

وأضاف السفير فوزي العشماوي أن "الرئيس ماكرون سيزور يوم غد جامعة القاهرة، وسيكون هناك برامج لتوأمة بين الجامعات المصرية والفرنسية".

وتساءل السفير فوزي العشماوي "هل تستطيع فرنسا أن تسد الفراغ الذي تركته إدارة ترمب بإنحيازها السافر لحكومة نيتنياهو المتطرفة كوسيط مقبول ومؤثر ؟ وهل تستطيع أن تدفع دولا اوربية اخري لتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي والامن والاستقرار في المنطقة والعالم ؟".

زيارة ماكرون استجابة لحالة الطوارئ في غزة

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن، أمس السبت، أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة زيارته مصر يومي الإثنين والثلاثاء.

ماكرون يزور القاهرة، فيتو
ماكرون يزور القاهرة، فيتو


وقال الرئيس الفرنسي، في بيان له، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إن زيارته للقاهرة تأتي "استجابة لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني".

ومن المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، مساء اليوم الأحد، حيث يعقد اجتماعًا مع مع الرئيس السيسي، صباح غدًا الإثنين، حيث أعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في نفس اليوم في القاهرة.
 

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