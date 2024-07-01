الثلاثاء 02 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

فرقة G-IDL تطرح الفيديو التشويقي لألبومها الجديد "I SWAY" (فيديو)

G-IDL
G-IDL
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كشفت فرقة الكيبوب G-IDL عن الفيديو التشويقي للألبوم المصغر الـ 7 لها من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعنوان “I SWAY" والذي من المقرر طرحه يوم الأثنين المقبل الموافق 7 يوليو الجاري.

ويتضمن الألبوم المصغر أربع أغاني من المقرر أن تكون بطابع صيفي مرح، لتكون الأغنية الرئيسية بعنون “KLAXON”، هذا بالإضافة إلى أغاني"Last forever" و“Bloom” و“neverland”.

فرقة G-IDL

هي فرقة فتيات من كوريا الجنوبية مكونة من 5 أعضاء 6 في البداية وهن: سويون، مييون، اوقي، ميني، سوجين، شوهوا، ولكن سوجين تركت الفرقة في 2021، وترسمت المجموعة بتاريخ 2 مايو 2018 بألبوم مصغر بعنوان “I Am” والذي لاقي نجاحًا كبيرًا على الصعيد العالمي والمحلي.

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فرقة الكيبوب الكيبوب G-IDL I SWAY كورية الجنوبية كوريا الجنوبية

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