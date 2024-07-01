فرقة G-IDL تطرح الفيديو التشويقي لألبومها الجديد "I SWAY" (فيديو)
كشفت فرقة الكيبوب G-IDL عن الفيديو التشويقي للألبوم المصغر الـ 7 لها من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعنوان “I SWAY" والذي من المقرر طرحه يوم الأثنين المقبل الموافق 7 يوليو الجاري.
ويتضمن الألبوم المصغر أربع أغاني من المقرر أن تكون بطابع صيفي مرح، لتكون الأغنية الرئيسية بعنون “KLAXON”، هذا بالإضافة إلى أغاني"Last forever" و“Bloom” و“neverland”.
فرقة G-IDL
هي فرقة فتيات من كوريا الجنوبية مكونة من 5 أعضاء 6 في البداية وهن: سويون، مييون، اوقي، ميني، سوجين، شوهوا، ولكن سوجين تركت الفرقة في 2021، وترسمت المجموعة بتاريخ 2 مايو 2018 بألبوم مصغر بعنوان “I Am” والذي لاقي نجاحًا كبيرًا على الصعيد العالمي والمحلي.
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