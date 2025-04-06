الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

محمد مهدي ماندجاري،
محمد مهدي ماندجاري، فيتو

قطع التلفزيون الإيراني، في وقت متأخر من مساء السبت، بث برنامجه الديني الذي كان من مسجد جمكران أهم المساجد في البلاد والذي يقع بمحافظة قم المقدسة لدى الشيعة وسط إيران.

وجاء قطع البث خلال كلمة لرجل الدين الإيراني "محمد مهدي ماندجاري" بعدما اعترض أحد المواطنين بصوت عال على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسات الخارجية الإيرانية.

وكان ماندجاري يدعو المواطنين إلى "الصبر" بعد 46 عامًا من الثورة، حينما قاطعه المواطن قائلًا: "دائمًا تتحدثون عن غزة، ولبنان، وسوريا واليمن، والآن الدولار وصل إلى 105 آلاف تومان!، كفى حديثًا عن غزة ولبنان وسوريا واليمن".

الاحتجاج المباغت دفع ماندجاري لمحاولة إسكات المواطن بقوله: "اسمع!"، ثم تابع حديثه بإلقاء اللوم جزئيًا على "أسلوب حياة الناس"، معتبرًا أن جزءا من المعاناة الاقتصادية ناتجة أيضًا عن ضغوط الأعداء التي ينبغي "تحملها"، وفق تعبيره.

تصاعد الغضب الشعبي

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض دليلًا على تصاعد الغضب الشعبي إزاء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والسياسات الخارجية المكلفة.

من جانبه، ذكر موقع "إنصاف نيوز" الإصلاحي في قناته عبر "تيليجرام"، أن "الحادثة تعبّر عن تزايد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية، ورفض المواطنين لخطابات سياسية تبريرية تركز على قضايا خارجية بدل معالجة هموم الداخل".

وسجل سعر صرف الريال الإيراني أدنى مستوى تاريخي له مقابل الدولار الأمريكي، أمس السبت، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز المليون ريال في الأسواق غير الرسمية.

ويأتي هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية عقب انتهاء عطلة النوروز، حيث كانت الصرافات الرسمية مغلقة، مما أدى إلى نشاط السوق السوداء وازدياد الضغوط على سوق العملات.

ويعكس هذا الانهيار المتواصل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وغياب الثقة بالسياسات المالية والنقدية في البلاد، في وقت تتزايد فيه التوقعات باستمرار الضغوط على العملة الوطنية مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التلفزيون الإيراني مسجد جمكران محافظة قم المقدسة إيران محمد مهدي ماندجاري السياسات الخارجية الإيرانية

مواد متعلقة

أكبر وأقوى حاملات الطائرات في العالم على أعتاب إيران.. معلومات عن العملاقة النووية الأمريكية «كارل فينسون»

إيران تحت الضغط، ترامب يطلب مفاوضات مباشرة لإنهاء الملف النووي

ترامب: إيران ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن

إعلام أمريكي يكشف موعد ضربة عسكرية تستهدف إيران

الأكثر قراءة

تناولوا الحبة القاتلة، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم

انهيار الطماطم والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الأحد 6 أبريل 2025

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

ملفات تطوير الإفراج الجمركي بجدول أعمال الشيوخ اليوم

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والفراولة في سوق العبور

ابنة عمرو دياب تفاجئ والدها على المسرح في دبي بهذه الطريقة (فيديو)

الزمالك يبحث عن تحقيق أول فوز بكأس العاصمة من بوابة مودرن سبورت

منوعات

المزيد

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

أمريكا تلغي تأشيرات جميع حاملي جواز سفر هذه الدولة

لحظات من الرعب تحت الأمواج، قرش يطارد غواصين في فلوريدا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية