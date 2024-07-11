تعيين فرقة New Jeans كسفراء فخريين للسياحة الكورية لعام 2024

تم صباح اليوم الخميس الموافق 11 يوليو تعيين عضوات فرقة الكيبوب NewJeans كسفراء فخريين للسياحة الكورية لعام 2024، حيث حضروا حفل تعيينهنّ كسفراء.

وحصلنّ فتيات فرقة New Jeans على لوحة السفير الفخري من قبل يو إن تشون، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، وقال يو إن تشون NewJeans قائلًا: “آمل أنه كلما أتيحت الفرصة لـ NewJeans للأداء أو إجراء مقابلات في الخارج، فإن الفرقة تقول دائمًا، "من فضلك قوموا بزيارة كوريا".

وكشف الوزير خلال الحفل أن ما يقرب من 7.650.000 سائح زاروا كوريا الجنوبية حتى الآن في عام 2024، وتهدف الوزارة إلى جذب 20 مليون سائح بحلول نهاية العام.