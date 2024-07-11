الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعيين فرقة New Jeans كسفراء فخريين للسياحة الكورية لعام 2024

فرقة نيوجينز، فيتو
فرقة نيوجينز، فيتو

تم صباح اليوم الخميس الموافق 11 يوليو تعيين عضوات فرقة الكيبوب NewJeans كسفراء فخريين للسياحة الكورية لعام 2024، حيث حضروا حفل تعيينهنّ كسفراء. 

وحصلنّ فتيات فرقة New Jeans على لوحة السفير الفخري من قبل يو إن تشون، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، وقال يو إن تشون NewJeans قائلًا: “آمل أنه كلما أتيحت الفرصة لـ NewJeans للأداء أو إجراء مقابلات في الخارج، فإن الفرقة تقول دائمًا، "من فضلك قوموا بزيارة كوريا". 

وكشف الوزير خلال الحفل أن ما يقرب من 7.650.000 سائح زاروا كوريا الجنوبية حتى الآن في عام 2024، وتهدف الوزارة إلى جذب 20 مليون سائح بحلول نهاية العام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فرقة الكيبوب NewJeans الكيبوب سفراء فخريين للسياحة الكورية لعام 2024 فرقة New Jeans

مواد متعلقة

الحكومة الكورية تغير قانون حقوق النشر لتصميم الرقصات بسبب فرقة New Jeans

فرقة New jeans تعلن عن تعاون جديد مع Pharrell Williams

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

طلب إحاطة للحكومة بشأن غموض رؤية الخروج من أزمة الطاقة

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 11 جنيهًا في سوق العبور

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية