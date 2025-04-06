اللقطات الأولى لتصادم تريلا وسوزوكي على الطريق الإقليمي (صور)

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع تريلا على الطريق الإقليمي.

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي.. اللقطات الاولى لتصادم تريلا وسوزوكي

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي.. اللقطات الاولى لتصادم تريلا وسوزوكي

وكشف الفحص المبدئى، عن تصادم بين تريلا وسيارة سوزوكي كانت بها أسرة قادمة من حدى قرى أشمون وكانت في طريقها للقاهرة بعد الإجازة.

وضمت قائمة الضحايا: "أمال حسين السبع" 51 سنة، و"ايه صابر درويش" 20 سنه، و"بشرى حسين السبع" 54 سنة، و"تمارا محمد رياض" عامين، و"أحمد محمد سليمان".

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بإستقبال مستشفى أشمون العام 5 جثث ومصاب إثر حادث تصادم على الطريق الإقليمي.

وتم الدفع برجال الحماية المدنية والمعدات وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الماره، وقام رجال المرور بسحب الكثافات المرورية واستنئاف حركة السيارات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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