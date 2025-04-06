قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

تعقد بالقاهرة غدا الإثنين قمة مصرية أردينة فرنسية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

كما أعلن الديوان الملكي مشاركة الملك عبد الله الثاني غدا الإثنين في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتبحث القمة، التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

ويصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح غدا الإثنين.

وأعلن ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الإثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة إكس أنه استجابة لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني.

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح الإثنين وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.



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