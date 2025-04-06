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تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

جثة ماموث
جثة ماموث

في مختبر في أقصى شرق روسيا، يعمل العلماء بجد لدراسة ماموث يعود عمرها إلى 130 ألف سنة، وهي جثة أنثى مأخوذة من العصر الجليدي، أطلق عليها اسم "إيانا". 

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

وتم العثور على "إيانا" العام الماضي في حالة حفظ استثنائية في التربة الصقيعية في جمهورية ساخا الروسية، وهي منطقة عملاقة في سيبيريا

والجثة، التي لا يزال جلدها البني الرمادي يلتصق بها بعض الشعر، تظهر معالم دقيقة للغاية، مثل جذعها المتجعد ووضعه المائل نحو فمها؛ ما يتيح للعلماء فرصة فريدة لدراسة تاريخ كوكب الأرض والحياة القديمة.

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ويقول أرتيمي غونتشاروف، رئيس مختبر الجينوميات الوظيفية في معهد الطب التجريبي في سانت بطرسبرغ: "إن هذا التشريح يشكل فرصة لا مثيل لها لدراسة ماضي كوكبنا". 

ويُعتقد أن "إيانا" قد تكون أفضل ماموث محفوظ في العالم، إذ يبلغ طولها 1.20 متر عند الكتف ووزنها 180 كيلوغرامًا. وقد ظل جزءٌ من جسمها محفوظًا في التربة الصقيعية التي تعمل كمبرد عملاق يحافظ على الجثث بشكل مثالي، ما يجعلها قابلة للفحص بعد آلاف السنين.

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ماموث روسيا العصر الجليدي سيبيريا

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