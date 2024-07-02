المطرب الكوري جين يشارك في حمل شعلة أولمبياد باريس

أفادت وسائل الأعلام الكورية بأنه من المقرر أن يشارك المطرب جين من فرقة الكيبوب BTS كعداء حامل لشعلة الألعاب الأولمبية الصيفية التي سوف تعقد في باريس يوم 26 يوليو الجاري.

وعاد جين إلى استكمال أنشطته الفنية الكاملة بعد تسريحه من الجيش، وتأكد مشاركته في تتابع الشعلة الأولمبية في باريس وظهوره في برنامج "من الجيد الحصول على راحة جيدة" على قناة MBC-TV، كما كشف أنه يقوم حاليًا بتسجيل أغنية جديدة.

شعلة أولمبياد باريس

وتم إيقاد شعلة باريس الأولمبية في اليونان ووصلت إلى فرنسا الشهر الماضي، وسوف تمر عبر حوالي 400 مدينة في البر الرئيسي والمدن الكبرى، حتى تصل إلى مكان حفل الافتتاح يوم 26 بعد رحلة تبلغ حوالي 12000 كيلومتر.

ومن المعروف أن عدد حاملي الشعلة في تتابع الشعلة الأولمبية يبلغ حوالي 11000 شخص، ومن بينهم أشخاص من مختلف المهن، ومنهم ديدييه دروجبا (كرة القدم)، وتوني بارك (كرة السلة)، والناجين من معسكرات الاعتقال النازية، وضحايا تفجير نيس، ورواد الفضاء، وعمال الصرف الصحي.

الألعاب الأولمبية بباريس

سيتم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 في الـ 26 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يغلق في 11 من الشهر المقبل، وسيشارك فيه 206 دولة و15000 شخص من جميع أنحاء العالم، كما سيتم لعب 329 مباراة في 32 رياضة.