ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ارتفاعًا كبيرًا في منتصف تعاملات اليوم الأحد، في البنوك المصرية.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك العاملة في مصر في منتصف تعاملات اليوم الأحد بقيمة تتجاوز 60 قرشًاـ في أول تعاملات للبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا بالتزامن مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول، ومن بينها مصر.

سعر الدولار

سعر الدولار

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.21 جنيه للشراء و51.31 جنيه للبيع، بعدما كان في بداية التعاملات بنحو 50.54 جنيه للشراء.

- 50.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.21 جنيه للشراء.

- 51.31 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.

كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

سعر الدولار

عوامل تساعد في استقرار الدولار

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.

محاولات السيطرة على معدلات التضخم.

تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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