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رياضة

رسالة مفاجئة من المدير الفني لمنتخب كرة اليد

كارلوس باستور، فيتو
كارلوس باستور، فيتو

كرة اليد، كشف الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، أنه على علم بوجود مفاوضات بين الاتحاد المصري وأحد المدربين الإسبان، من أجل خلافته في تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

تصريحات خاصة لمدرب منتخب اليد

وأوضح باستور في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن عالم الاحتراف في كرة اليد يحتمل جميع التوقعات والسيناريوهات، وأنه راض تماما عن ما قدمه خلال فترة توليه المسئولية الفنية لمنتخب مصر رغم الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب وأبرزها إصابات العناصر الأساسية.

وقال "باستور"، إنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة لتدريب أندية ومنتخبات، وإنه ملتزم بعقده مع الاتحاد المصري حتى شهر يونيو المقبل، ويتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كل البطولات القارية والدولية.

وأكمل "باستور": "حتى الآن لم أتلق إخطارا رسميا من الاتحاد المصري يتضمن قرار إنهاء عملي وعدم تجديد التعاقد، ولكني أعلم أن هناك مفاوضات واتفاقات مع أحد المدربين لخلافتي".

تشافي باسكوال مديرا فنيا لمنتخب مصر

واستقر مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني الحالي لنادي فيزبريم المجري، لتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول رجال خلفًا للمدرب الحالي كارلوس باستور.

وعلمت “فيتو”، أن مسؤولي اتحاد كرة اليد اتفقوا مع المدير الفني الإسباني على كافة بنود التعاقد، ويتبقى التوقيع والإعلان الرسمي.

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