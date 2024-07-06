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ثقافة وفنون

بيلبورد تقيم حفل جوائز أهم 100 شخصية بحضور bts وblack pink

بيلبورد كوريا، فيتو
بيلبورد كوريا، فيتو

أعلنت بيلبورد كوريا عن إقامة حفل توزيع جوائز Billboard K POWER 100، في 27 أغسطس المقبل بمكتبة Hyundai Card Music Library في يونجسان-جو، سيول.

  من المتوقع أن يحضر الحفل أكبر فرق الكيبوب عالميًا، وعلى رائسهم، فرقة BTS، وBlack Pink، وStray Kids وفقًا لما أعلنته بيلبورد في تصريحات لوسائل الإعلام الكورية.

ما هو "Billboard POWER 100؟

"Billboard POWER 100" هو حدث يعترف ويحتفل بإنجازات قائمة POWER 100 التي يتم اختيارها كشخصيات مؤثرة في صناعة الموسيقى العالمية كل عام.

جوائز "Billboard K POWER 100"، التي تقام في ذكرى إطلاق Billboard Korea، تدعو الشخصيات المؤثرة في المشهد الموسيقي الكوري والآسيوي الذين تركوا بصماتهم على صناعة الموسيقى الكورية وتقدمهم كحدث عالمي يسلط الضوء على عملهم الجاد.

من المتوقع أن تكون جوائز "Billboard K POWER 100" فرصة للاحتفال بإنجازات الكيبوب مع الرئيس التنفيذي لـ Billboard مايك فان، ورئيسة التحرير هانا كارب، وممثلي Billboard من كل بلد، والمطلعين الرئيسيين على الصناعة، بالإضافة إلى شخصيات بارزة، والقادة والمبتكرون في صناعة الموسيقى معترف بهم ليس فقط في كوريا ولكن أيضًا في آسيا.

أجرى مايك فان زيارة رسمية إلى كوريا في أبريل الماضي وعقد مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بإطلاق بيلبورد كوريا مع ناشر Billboard Korea والرئيس التنفيذي Kim Yu-na، وشرح الاثنان خطط تشغيل Billboard Korea من المقر الرئيسي ومستوى الفرع الكوري على التوالي، وشاركا قصصًا مختلفة عن الكيبوب، الذي تنمو مكانته يومًا بعد يوم حول العالم.

قالت مجلة Billboard Korea: "الجدول الزمني لإصدار "Billboard K Vol. 1"، والذي تم الإعلان عن إصداره في يونيو، سيتم تقديمه في حفل توزيع جوائز "Billboard K POWER 100" الذي سيقام في 27 أغسطس  "  .

وفي الوقت نفسه، سيقام حفل توزيع جوائز "Billboard K POWER 100" في مكتبة Hyundai Card Music Library في سيول في الساعة 5 مساءً يوم 27 أغسطس.

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