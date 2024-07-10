أخبار مصر: فيتو تنفرد بنشر عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي، انتشار أدوية مضروبة بالأسواق، وفاة نائب شهير بمجلس الشيوخ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انفراد، عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي يكشف المستور، من وقع على العقد؟! مدة العقد، فلوس العقد!!

حصلت فيتو على نسخة كاملة من عقد اللاعب الراحل أحمد رفعت مع نادي الوحدة الإماراتي الذي يكشف أبعاد القضية التي مثلت ضغوطًا على اللاعب الراحل -كما وصفها- وكشف العقد عن مفاجآت من العيار الثقيل في ما يتعلق بهوية صاحب التوقيع على العقد من نادي فيوتشر وبنوده.

شبانة عن بيان اتحاد الكرة بشأن إبراهيم عادل: خرج من الغرف المغلقة وضحكوا على الأهلي

أبدى الإعلامي محمد شبانة استيائه الشديد من توقيت صدور بيان اتحاد الكرة المصري في وقت متأخر وعدم الرد سريعًا على تصريحات هاني سعيد مدير بيراميدز.

وفاة النائب حمادة القرشي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط

توفي قبل قليل، النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

انفعل وخرج عن شعوره، مقدمة نارية لـ إبراهيم عبد الجواد بسبب ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

شن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد هجومًا عنيفًا ضد إدارة نادي فيوتشر السابقة برئاسة أحمد دياب، بسبب ما اقترفته من أخطاء في حق اللاعب الراحل أحمد رفعت.

اليوم، سحب كراسات شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فتح باب سحب كراسات شروط حجز شقق مشروعات لؤلؤة التعاونيات بعدد من المدن الجديدة، بداية من اليوم الأربعاء 10 يوليو.

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب إلى مباراة بيراميدز

أكد المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس نادي النصر القاهري، أنه حاول التواصل مع اتحاد كرة القدم، وتفأجا بخطاب من الجبلاية بعدما قام بعمل مداخلة هاتفية في أحد البرامج، مشيرًا إلى أنه انهى موسمه في بطولة الدوري وحصل اللاعبون على إجازة، ورحل بعض اللاعبين لنهاية عقودهم، ولا يمتلك سوى 6 لاعبين فقط.

الأرصاد تحذر المصريين من موجة شديد الحرارة: تصل إلى 46 والقاهرة في مرمى النيران

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأيام المقبلة.

هل انقطاع التيار الكهربائي السبب في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة؟ الشعبة توضح

أثار ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، لتصل البطاطس إلى 20 جنيهًا للكيلو في أسواق الجملة، والطماطم إلى 11 جنيهًا، حالة من الجدل حول أسباب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفاكهة والخضراوات.

متحدث الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد والحصول على رخصة المشاركة بالكونفدرالية

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عدم وجود تطورات في حصول النادي على رخصة المشاركة في الكونفدرالية، على الرغم من إرسال الدفعة الأولى للمغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، موضحًا أن هناك مبالغ بسيطة لا تتعدى 150 ألف دولار لمن لديهم مستحقات متأخرة.

القضاء الفرنسي يتهم زوجة ساركوزي ويضعها تحت المراقبة، والسبب ليبيا

وجّه القضاء الفرنسي إلى كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في ختام جلسة استجواب، أمس الثلاثاء، تهمًا تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة هولندا وإنجلترا بنصف نهائي اليورو

تقام اليوم الأربعاء، مباراة واحدة في نصف نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والتي تقام في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الحالي ومباراة في كوبا أمريكا 2024، بين منتخبي الأرجنتين وكندا في نصف نهائي البطولة

التلاجات باظت والبضاعة فسدت، تجار يكشفون سر ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة

ارتفعت أسعار االخضراوات والفاكهة في الأسواق، لمعدلات مرتفعة لم يصل بعضها إلى هذا الارتفاع من قبل، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين في الأسواق، ودارت العديد من المناقشات بين البائعين والزبائن حول أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة.

ترامب: الولايات المتحدة تتجه إلى الجحيم وستنهار

قال دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية إن الولايات المتحدة تنهار بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

الموت في علبة مقلدة، شعبة الأدوية تحذر من انتشار أدوية مضروبة لعلاج الأورام

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدواء المهرب موجود في كل دول العالم، وهناك منشور صدر عن منظمة الصحة العالمية منذ أسبوع يحذر من دواء لمرضى السكر يتسبب في الوفاة حال تعاطيه وهذا الدواء يستخدم في التخسيس.

شهدت أول أهداف ميسي، الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تخطي كندا بثنائية نظيفة

تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.

الحوثيون يعلنون استهداف السفينة ميرسك سنتوسا في بحر العرب

أعلنت جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، أنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب، بعدة صواريخ باليستية.

أكثر من تطعيم في حقنة واحدة، فاكسيرا توفر الكومبو فاكسين أحدث ابتكارات التطعيمات

الكومبو فاكسين أو Combination vaccine أحدث ابتكارات التطعيمات وهو أكثر من تطعيم في حقنة واحدة.

صعق مبابي وأدهش بيدري، شاهد هدف لامين يامال الخيالي الذي منحه رقما قياسيا فريدا

أثار لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وأصغر لاعب فى تاريخ البطولة القارية إعجاب عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة بعد تسجيل هدفه في مرمى فرنسا مساء أمس في نصف النهائي.

بتصريحات نارية ضد بوتين، بايدن يرمم بقمة الناتو ما فقده في المناظرة الكارثية

أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا في بيان مشترك أمس الثلاثاء في واشنطن خلال قمة حلف شمال الأطلسي أنّ كلا من هذه الدول الأربع سيزوّد أوكرانيا منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت.

العيال كبرت يا برغوث، حكاية صورة جمعت ميسي برضيع بات نجم يورو 2024

لم يكن يعلم المصور خوان مونفورت أن الصورة التي التقطها إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي مع طفل رضيع خلال فعالية خيرية منذ ما يقرب من 17 عامًا، كان يوقن بأن البرغوث سيصبح نجمًا في سماء كرة القدم، لكن لم يكن في حسبانه أن الطفل الصغير سيفعل ذلك أيضًا.

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