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رياضة

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب إلى مباراة بيراميدز

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، أكد المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس نادي النصر القاهري، أنه حاول التواصل مع اتحاد كرة القدم، وتفأجا بخطاب من الجبلاية بعدما قام بعمل مداخلة هاتفية في أحد البرامج، مشيرًا إلى أنه انهى موسمه في بطولة الدوري وحصل اللاعبون على إجازة، ورحل بعض اللاعبين لنهاية عقودهم، ولا يمتلك سوى 6 لاعبين فقط.

 

 

اتحاد الكرة خالف اللائحة

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نقوم ببناء فريق جديد من أجل طموح الصعود، والموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، ومن بداية الشهر الحالي سوف يقوم بعمل صفقات لتدعيم صفوفه، واتحاد الكرة خالف اللائحة بعدما تم تأجيل مواجهة الفريق أمام بيراميدز".

أشرف لطفي رئيس نادي النصر، فيتو

عامر حسين وعدني بعدم تطبيق اللائحة واتحاد الكرة فعل العكس

وأضاف: "فريق النصر لعب عدة مباريات ودية خلال الفترة الأخيرة مع فرق الدوري المصري، وفوجئ بخطاب من اتحاد الكرة، ولا يمتلك لاعبين في الفترة الحالية، وتحدثت مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وأبلغني بأنه لن يطبق اللائحة بالاستبعاد موسمين من الكأس وغرامة مالية، ولم يرد عليه في خطاب رسمي، ومنذ يوم 24 يونيو ارسلت الخطاب بالتأجيل للموسم الجديد، يا أما اعتبار النصر منسحب من لقاء بيراميدز".

وواصل: "اتحاد الكرة أبلغني في خطاب رسمي بتطبيق اللائحة على عكس حديث عامر حسين معي، وكان من الأفضل تطبيق اللائحة من البداية واقامة لقاء النصر وبيراميدز في كأس مصر بدون الدوليين، وتكبدنا مبالغ باهظة تصل لـ700 الف جنيه، ولم نحصل على حقوقنا من الأساس من اتحاد الكرة، ونحن نعتمد على الاشتراكات في النادي".

النصري يعلن مقاضاة اتحاد الكرة

وزاد: "أنا عضو جمعية عمومية ولنا صوت ويجب أن نحظى باحترام اتحاد الكرة، وأن يتم الرد على المخاطبات التي نرسلها بشكل رسمي، ولم يتم الرد علينا من جانب اتحاد الكرة في ظل الارتباطات الأخرى والسفر للخارج.. لا أحد يرانا، ما يحدث من اتحاد الكرة قمة الفساد وسوف نقوم بمقاضاة الاتحاد الذي خالف اللائحة، لن أترك حق النادي، اتحاد الكرة أرسل تهديد مستفز، فكيف سنخوض لقاء بيراميدز وليس لدينا لاعبين، وهدفنا بناء فريق جديد من أجل تحقيق حلم الصعود".

وتابع: "كنت سأنزل الملعب بفريق من النصر، ومن ثم سماع السلام الجمهوري ومن ثم الانسحاب وترك الملعب، كان لابد من رد الإهانة باهانة، ولكن قررت عدم فعل ذلك، هؤلاء لابد من محاسبتهم، ما يحدث حاليا لم نراه مطلقا، كنا نلعب الكرة حبًا في اللعبة، وكرة القدم أصبحت بيزنس، وأين العدالة ونحتاج لشخصية قوية".

 

مش ناقصين فساد بقى وكفاية كده 

وأردف: "استمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة؟ مش ناقصين فساد بقى وكفاية.. يجب أن يكون هناك عدالة بين الأندية، لا يوجد أي عدالة مطلقا، لا يوجد أي فرصة لخوض مباريات ودية حاليا مع فرق الدوري الممتاز او الدرجة الثانية".

واستطرد: "اتحاد الكرة قام بتأجيل لقاء الجونة والترسانة بسبب مشكلة الملعب، ومتأكد أن مواجهتي الأهلي والألومنيوم، وبيراميدز والنصر سوف يتم تأجيلهم في النهاية، وهل اتحاد الكرة مظبط الدوري والكأس لبيراميدز؟!.. ولا أعرف أي مبرر لعدم خوض اللقاء مع بيراميدز يوم 15 يونيو.. ولعبنا مباريات ودية مع المقاولون والزمالك وقدمنا مستويات جيدة".

وأتم: "سوف نقوم باصدار بيان رسمي اليوم، ولن نلعب مباراة بيراميدز، وسأوضح الحقائق لاعضاء النادي، نطالب بالحصول على حقوقنا وتأجيل المباراة للموسم الجديد، أو بعد بناء فريق جديد وضم لاعبين مميزين".

 

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اتحاد الكرة المستشار أشرف لطفي رئيس نادي النصر بيراميدز الدوري المصري عامر حسين

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