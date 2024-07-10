التلاجات باظت والبضاعة فسدت، تجار يكشفون سر ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة

ارتفعت أسعار االخضراوات والفاكهة في الأسواق، لمعدلات مرتفعة لم يصل بعضها إلى هذا الارتفاع من قبل، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين في الأسواق، ودارت العديد من المناقشات بين البائعين والزبائن حول أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة.

جولة «فيتو» لرصد أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرتها «فيتو» في عدد من أسواق الخضار والفاكهة بعدة مناطق في محافظة القاهرة، لرصد أسعار الخضراوات والفاكهة، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية:

أسعار أصناف الخضراوات الرئيسية في الأسواق

البداية؛ كانت مع ارتفاع أسعار الخضار في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، فيما قفزت أسعار البطاطس لتتراوح ما بين 22 جنيهًا و30 جنيهًا، إلى جانب بارتفاع سعر الخيار ليصل إلى 16 جنيهًا للكيلو، والفلفل ليصل إلى 18 جنيهًا، أما البصل فعند معلاته السعرية المعتدلة، حيث يتراوح ما بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق

أما أسعار الفاكهة في الأسواق، فتراوح سعر التفاح البلدي ما بين 22 و35 جنيهًا، المانجو حسب النوع من 20 إلى 35 جنيهًا، الشمام بسعر 15 جنيهًا، برتقال صيفي من 7.5 جنيه إلى 11 جنيهًا، العنب حسب النوع من 22 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، البطيخ من 35 إلى 100 جنيه حسب حجم البطيخة.

انقطاع التيار الكهربائي السبب في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة

وبسؤال البائعين عن السبب في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، أوضحوا خلال حديثهم لـ «فيتو» أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضار انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على عمل الثلاجات التي يتم تخزين الخضراوات والفاكهة فيها.

حفظ محاصيل الخضار والفاكهة في ثلاجات على مدار العام

وأشاروا إلى أن عدد من المحاصيل الزراعة للخضار والفاكهة يتم حفظها على مدار العام في الثلاجات في الوكالات ومحلات الجملة، للحفاظ على مخزون أمن من الخضار والفاكهة على مدار العام خاصة مع تباعد المواسم لبعض المحاصيل.

زيادة أعطال ثلاجات الخضار والفاكهة مع الانقطاع المستمر للكهرباء

وأضافوا: مع انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترات الماضية بدأت ثلاجات الفاكهة والخضار تتأثر سلبًا، إذ زادت أعطال الثلاجات ليس هذا فحسب؛ بل أيضًا الانقطاع المستمر لساعة وساعتين أثر على ثمرة الفاكهة والخضار الأمر الذي معه زاد من نسب الهالك منهما.

ثلاجات الخضار والفاكهة عملاقة وتحتاج إلى مولدات كهربائية بقدرات عالية

وردًا على لماذا لا يلجأ أصحاب وكالات بيع الفاكهة والخضار بالجملة إلى استخدام مولدات الكهرباء لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي وحماية البضائع من التلف، قالوا إن ثلاجات الخضار والفاكهة ليست ثلاجة منزل عادية يستطيع مولد كهرباء بقدرة صغيرة تشغيلها، بل هي ثلاجات عملاقة تشبه الغرف وتحتاج إلى مولدات كهربائية بقدرات عالية.

هل شراء مولد كهرباء الحل لمواجه انقطاع التيار الكهربائي؟

وأضافوا: صعب شراء مولد كهرباء ملائم لاحتياجات الوكالات، وحتى لو تم شراؤه، فسعر مولد الكهرباء يصل لـ 65 ألف جنيه وهو مبلغ كبير وقد تحتاج الوكالات الكبيرة لأكثر من مولد كهرباء، وعليه سعر المولد الكهربائي سيوضع ضمن تكلفة الخضار والفاكهة، وعليه سيتحمل المواطن هذه الزيادة.

مشكلتان رئيسيتان هما السبب في ارتفاع سعر الخضار والفاكهة

وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة الذي عليه أصبح التجار سواء الجملة أو التجزئة بين مشكلتين الأولى انقطاع الكهرباء الذي أثر على الخضار والفاكهة وساهم في تقليل صلاحيته وسرعة فساده، وبين ارتفاع درجات الحرارة الذي أيضًا ساهم في زيادة سرعة فساد الخضراوات والفاكهة.

التجار يشتكون من الخسائر بسبب سرعة فساد الخضراوات والفاكهة

وعبر تجار الخضار والفاكهة عن حزنهم العميق بسبب سرعة فساد الخضراوات والفاكهة التي جعلتهم يتكبدون خسائر كثيرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة الذي معه قلت القوة الشرائية للمواطنين.

«وقفتي في السوق بقت بالخسارة ومش عارفين نتصرف»

وقال أحد التاجر إنه أصبح يقلل الكميات التي يشتريها من محلات الجملة، لأنه لا يستطيع تحمل خسائر فساد الفاكهة والخضار دون بيعها، مضيفًا: «وقفتي في السوق بقت بالخسارة ومش عارفين نتصرف.. بيع قليل ومكسب معدوم وخسارة البضاعة ووقفة تحت نار الشمس».