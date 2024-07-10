الأربعاء 10 يوليو 2024
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سياسة

وفاة النائب حمادة القرشي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط

النائب حمادة القرشي،
النائب حمادة القرشي، فيتو

توفي قبل قليل، النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وكان النائب حمادة القرشي تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع دخل على إثرها مستشفى الشرطة بأسيوط.

ونعت حملة النائب حمادة القرشي، النائب الراحل وقالت: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”
"كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ “ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) صدق الله العظيم.. بقلبٍ كريم وكبد يتقطر ألمًا نعزي أنفسنا في وفاة معالي النائب المحترم الخلوق حماده عبدالمنعم زين قرشي”.


وأضافت:"فلتبكِ الأعين ويبقى الفؤاد صابرًا بقضاء ربه راضيًا محتسبًا أن كلمات الرثاء لن تخفض جلال الحزن ورهبة الموقف والألم الناشب في خلايا الروح
اسأل الله له الرحمة والمغفرة. 


واختتمت: "اللهم  برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمه واغفر له وأكرم منزله وأعفو عنه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه  كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله.. اللهم أسالك باسمك الرحمن الرحيم أن تنور قبره وتثبته عند السؤال وترزقه جنتك التي وعدت يا ذا الجلال والإكرام يا واسع العطف والمغفرة اللهم أمين اللهم امين اللهم أمين".

 

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النائب حمادة القرشي

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