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أخبار مصر

الأرصاد تحذر المصريين من موجة شديد الحرارة: تصل إلى 46 والقاهرة في مرمى النيران

حالة الطقس وارتفاع
حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، فيتو

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأيام المقبلة.

 

ذروة ارتفاع درجات الحرارة 

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: أن ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين.

 

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

ولفت إلى أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، حيث تسجل القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار 40 درجة مئوية وتصل المحسوسة لـ43 درجة مئوية بينما تصل إلى 46 على جنوب الصعيد، و36 على السواحل الشمالية.

 

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10 - 7 - 2024

موجة شديدة الحرارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 10 - 7 -2024

ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة 

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى احساس الناس بارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين مئويتين إلى 3 درجات.

 

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