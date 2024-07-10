الأرصاد تحذر المصريين من موجة شديد الحرارة: تصل إلى 46 والقاهرة في مرمى النيران

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأيام المقبلة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: أن ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

ولفت إلى أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، حيث تسجل القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار 40 درجة مئوية وتصل المحسوسة لـ43 درجة مئوية بينما تصل إلى 46 على جنوب الصعيد، و36 على السواحل الشمالية.

ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى احساس الناس بارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين مئويتين إلى 3 درجات.