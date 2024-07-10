أكثر من تطعيم في حقنة واحدة، فاكسيرا توفر الكومبو فاكسين أحدث ابتكارات التطعيمات

الكومبو فاكسين أو Combination vaccine أحدث ابتكارات التطعيمات وهو أكثر من تطعيم في حقنة واحدة.

الهدف من الكومبو فاكسين

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن طبيعة الكومبو فاكسين، مشيرة إلى أن الهدف منه تقليل عدد مرات الحقن والألم الذي يسببه وخز الإبر، وتوفيرا للنفقات لأنه يتم شراء .حقنة واحدة بدلًا من 6 حقن على سبيل المثال

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم مثل MMR يتكون من الحصبة والحصبة الألماني والغدة النكافية وكذلك تطعيم التهاب الكبدي أ مع تطعيم التهاب الكبدي ب.

وأضافت:" بعض الأمثلة على الكومبو فاكسين منه تطعيمات الصحة الاجبارية للأطفال وتشمل الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي، شلل الأطفال، بكتيري وكبدي ب في حقنة تطعيم السداسي.



أهمية التطعيمات

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم ان يسبب المرض ؟

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأشارت الى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض، مؤكدة أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.