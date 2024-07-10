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رياضة

شبانة عن بيان اتحاد الكرة بشأن إبراهيم عادل: خرج من الغرف المغلقة وضحكوا على الأهلي

جمال علام رئيس اتحاد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، أبدى الإعلامي محمد شبانة استيائه الشديد من توقيت صدور بيان اتحاد الكرة المصري في وقت متأخر وعدم الرد سريعًا على تصريحات هاني سعيد مدير بيراميدز.

وقال شبانة: "مين اللي مخوفك يا جمال يا علام من بيراميدز، عشان تقعد 12 ساعة عشان ترد، تمخض الأسد فولد فأرًا.. يعني تقول أنه بمراجعة الجهاز الطبي فقرروا الإبقاء على اللاعب".

 

خلصنا الكلام في اتحاد الكرة

وأضاف: "لا تعليق، وخلص في اتحاد الكرة الكلام، مفيش أمل فيهم، انا بعتذر لبيراميدز على أن انتقدت البيان الذي صدر وأنا كنت (محموق) لصالح اتحاد الكرة، طالما فاقدين الشجاعة وليس لديهم قدرة على المواجهة وكل الامور "يمسكون العصا من النصف، فلا يستحقون البقاء مطلقًا".

بيان اتحاد الكرة يدينه

وواصل: "البيان الصادر منذ دقائق، يدين اتحاد الكرة، والأفضل ان يتم حذفه من الصفحة الرسمية، وبالتأكيد كان في الغرف المغلقة كان في اتفاق، وضاحكين على الرابطة والوزير والإعلام والأهلي".

وأتم: "أنا مكسوف لاتحاد الكرة بجد، ولا يستحقون البقاء، وحاجة بقيت زي المرار".

 

بيان اتحاد الكرة بشأن أزمة إبراهيم عادل

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا، يحسم خلاله الموقف النهائي للاعب بيراميدز إبراهيم عادل من المشاركة في مباراة بيراميدز ضد الأهلي، وهل سيغادر معسكر المنتخب الأولمبي أم سيبقى في المعسكر. 

ابراهيم عادل لاعب بيراميدز، فيتو

بيان اتحاد الكرة

وجاء نص البيان الصادر عن اتحاد الكرة كالآتي:

تلقي اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراة النادي المقبلة في دوري نايل.

وبمراجعة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.

وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي للاطمئنان على لاعبه.

وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملائه بالمعسكر استعدادًا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس.

 

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