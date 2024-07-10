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خارج الحدود

ترامب: الولايات المتحدة تتجه إلى الجحيم وستنهار

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية إن الولايات المتحدة تنهار بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق خلال خطاب أمس أمام أنصاره في فلوريدا "بلادنا ذاهبة إلى الجحيم، الأمور لا تسير على ما يرام في بلدنا. لم يكن لدينا أي شيء من هذا القبيل. حدودنا، اقتصادنا، لدينا أعلى تضخم في تاريخ، إن إدارة بايدن تستمر فقط في تدمير أمتنا".

ووصف الجمهوري بايدن مرارا بأنه "تهديد" لمستقبل الولايات المتحدة.

وستجرى الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل. حيث ضمن بايدن وترامب ترشيح حزبيهما لهما كمرشحين رئاسيين.

ومن المقرر الموافقة على ترشيح ترامب في مؤتمرات الحزب الجمهوري بين 15 و18 يوليو وترشيح الحزب الديمقراطي لبايدين في مؤتمره الذي ينعقد في بين 19 و22 أغسطس المقبل. 

وبعد خطاب بايدن "الكارثي" في المناظرة التلفزيونية، بدأت في معسكر الديمقراطيين الدعوات لبايدن التخلي عن الترشح. 

 

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انتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس جو بايدن دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق فلوريدا

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