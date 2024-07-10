صعق مبابي وأدهش بيدري، شاهد هدف لامين يامال الخيالي الذي منحه رقما قياسيا فريدا

يورو 2024، أثار لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وأصغر لاعب فى تاريخ البطولة القارية إعجاب عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة بعد تسجيل هدفه في مرمى فرنسا مساء أمس في نصف النهائي.

ونجح لامين يامال في تسجيل أحد أفضل أهداف البطولة، عندما أطلق تسديدة يسارية متقنة في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وأصبح لامين يامال (16 عامًا) أصغر لاعب يسجل هدفًا في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم وأمم أوروبا).

لامين جمال يدرك التعادل لمنتخب إسبانيا من تسديدةٍ رائعة.



وبهذا الهدف أصبح لامين جمال أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ بطولة أمم أوروبا.



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📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو | #اسبانيا_فرنسا pic.twitter.com/0sWihgpmR5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2024

وأثار الهدف ذهول وصدمة الجميع، بمن فيهم كيليان مبابي، وذلك بسبب براعة لامين يامال في التسجيل، حيث تم التقاط صورة لقائد فرنسا وهو في حالة من الذهول.



وأحرز يامال هدف التعادل لصالح إسبانيا في الدقيقة 21 بعدما تقدم كولو مواني في الدقيقة التاسعة لصالح المنتخب الفرنسي.

مبابي

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل الإسباني بيدري، حيث كان مندهشا من تسديدة زميله لامين يامال المباغتة.

رد فعل الإسباني بيدري، فيتو



وسجل داني أولمو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 25 من عمر المباراة.



وأصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ البطولة القارية يسجل هدفًا بعدما هز شباك فرنسا.



وأحرز يامال هدفه في مرمى إسباني وعمره 16 عامًا و362 يومًا.

تأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية

وكان يامال قد حقق رقمًا تاريخيًا بعدما أصبح أصغر لاعب يصنع أهدافًا بمرحلة المجموعات وأيضًا في مرحلة الأدوار الإقصائية.



وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعدما فاز على فرنسا بنتيجة 1-2 في نصف نهائي البطولة القارية مساء أمس الثلاثاء.



ويحلم الإسبان بتحقيق لقب اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 2008 و2010.

جدير بالذكر أن يامال تخطى رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل هاتريك في كأس العالم 1958 في شباك ويلز بعمر 17 عامًا و244 يوما، حيث بات كذلك أصغر لاعب يسجل في نصف نهائي بطولة كبرى.