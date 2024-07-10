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اقتصاد

الموت في علبة مقلدة، شعبة الأدوية تحذر من انتشار أدوية مضروبة لعلاج الأورام

الدكتور علي عوف رئيس
الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، فيتو

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدواء المهرب موجود في كل دول العالم، وهناك منشور صدر عن منظمة الصحة العالمية منذ أسبوع يحذر من دواء لمرضى السكر يتسبب في الوفاة حال تعاطيه وهذا الدواء يستخدم في التخسيس.

كارثة الأدوية المهربة من الصين والهند

وحذر رئيس شعبة الأدوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: من كارثة انتشار أدوية الأورام المهربة من الصين والهند والتي تتسبب في الوفاة.

 

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أدوية الأورام الـ"مضروبة"

وقال:" أدوية  الأورام باهظة الثمن وهناك بعض ضعاف النفوس في مصر يجلبونها مهربة من الهند والصين، ويبيعونها في نفس شكل العلبة الأصلية، وقد تتفق  في تاريخ الإنتاج واحيانًا اللوجو مع الأدوية السليمة، لكن تكون المادة الفعالة مختلفة، ومضرة، وتباع هذه الأدوية في السوق السوداء وعبر منصات مختلفة على السوشيال ميديا، لكن الصيدليات الكبرى والمصرح بها نادرًا ما نجد فيها هذه الأدوية".

 

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رئيس شعبة الادوية علي عوف دواء الأورام أدوية الأورام ادوية السكر

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