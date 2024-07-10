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رياضة

انفعل وخرج عن شعوره، مقدمة نارية لـ إبراهيم عبد الجواد بسبب ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، فيتو

أحمد رفعت، شن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد هجومًا عنيفًا ضد إدارة نادي فيوتشر السابقة برئاسة أحمد دياب، بسبب ما اقترفته من أخطاء في حق اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وظهر إبراهيم عبد الجواد منفعلًا بشكل لافت في افتتاحية برنامج “الهدف” على شاشة قناة أون تايم سبورت 2.

ووجه عبد الجواد انتقادًا شديدًا لمجلس إدارة نادي فيوتشر برئاسة أحمد دياب، متهمًا إياهم بأنهم تسببوا في إصابة لاعب منتخب مصر على كل المستويات بإحالة من الكبت والإحباط تسببت في وفاته.

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ووجه إبراهيم عبد الجواد تساؤلًا للنائب أحمد دياب، كيف وعدت اللاعب الراحل أحمد رفعت بأنك ستقوم بإنهاء مشكلته الخاصة بالتجنيد عندما تعاقد مع الوحدة الإماراتي، الجميع يعلم أن أداء الخدمة العسكرية هو أمر إلزامي على كل مواطن مصري أي كان نسبه وأصله ما دامت انطبقت عليه الشروط.

وأضاف عبد الجواد، أن من سوء حظ أحمد دياب وإدارة نادي فيوتشر السابقة، أنها اصطدمت بواحدة من أشرف وأنزه مؤسسات الدولة، وهي المؤسسة العسكرية التي لا تعرف المجاملة والمحاباة وما عندهاش ياما ارحميني.

أحمد دياب، فيتو

أحمد دياب وبند تعارض المصالح

وانتقل إبراهيم عبد الجواد إلى نقطة أخرى وهي أن أحمد دياب كان يجمع بين رئاسة نادي فيوتشر ورئاسة رابطة الأندية المصرية بالمخالفة للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، فكيف يتم الجمع بين رئاسة رابطة الأندية ورئاسة نادي يلعب في مسابقة تديرها رابطة الأندية في تحد صارخ للوائح والقوانين الرياضية.  

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