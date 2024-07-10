اليوم، سحب كراسات شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فتح باب سحب كراسات شروط حجز شقق مشروعات لؤلؤة التعاونيات بعدد من المدن الجديدة، بداية من اليوم الأربعاء 10 يوليو.

والشقق نصف تشطيب، والتخصيص بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

والتقسيط ما بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل إلى 10 سنوات بشقق مدينة العاشر من رمضان.

وتطرح الهيئة الشقق في 5 مدن جديدة وهي: مدينة 6 أكتوبر، مساحة الشقة 125 مترًا حتى 130 مترًا شقق نصف تشطيب، وشقق القاهرة الجديدة، بمساحة 109 أمتار، وشقق مدينة بدر مساحتها تصل إلى 125 مترًا، وشقق مدينة العاشر من رمضان بمساحات من 100 متر حتى 150 مترًا، مدينة السويس، الشقق بمساحة 100 متر.

وحددت الهيئة قيمة مقدم الحجز ليتراوح ما بين 40% و50% حتى الاستلام، وكل العمارات متوفر فيها أسانسير"مصعد" في ما عدا مدينة السويس، وجراج لكل شقة أسفل العقار.

شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان

ونستعرض شروط الحجز كالتالي:

ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

يراعي عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

في حالة الفوز بوحدة سكنية يتم تقديم شيكات بنكية بقيمة الأقساط المستحقة عن الوحدة عند التعاقد.

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ 400 جنيه + 1% مصروفات إدارية.

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيًّا والذي تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.