بايدن يرمم بقمة الناتو ما فقده في المناظرة الكارثية ويطلق تصريحات نارية ضد بوتين

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا في بيان مشترك أمس الثلاثاء في واشنطن خلال قمة حلف شمال الأطلسي أنّ كلا من هذه الدول الأربع سيزوّد أوكرانيا منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز باتريوت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي بدا بايدن أكثر حضورًا وحماسة من الحالة التي ظهر عليها في مناظرة الشهر الماضي جمعته بمنافسه الجمهوري دونالد ترامب، إنّ هذه "الهبة التاريخية" التي تتضمّن نظام باتريوت أمريكيًّا جديدًا تندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه من معدات".

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته إن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعتقد أن حلف الناتو سينهار ولكنه بات أقوى من أي وقت مضى".

وتحدث بايدن عن أهمية الحلف بالنسبة للأمريكيين مذكرا بدور الناتو في أعقاب الهجوم الإرهابي على بلاده في 11 سبتمبر.

وعقب كلمته قلد الرئيس الأمريكي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج "وسام الحرية" تقديرا لخدماته في قيادة الحلف، من دون أن يسقط في هنات اعتاد عليها خلال الشهور الماضية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال بايدن إن "أوكرانيا سوف تنجح بإيقاف روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".

ومن جهته، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج زعماء الحلف على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وقال إن نتيجة الصراع ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن.

وفي بداية قمة في العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي، قال ستولتنبرج إن الحلف يجب أن يظهر نفس العزم الذي أظهره في لحظات مهمة أخرى من تاريخه.

أعرب الأمين العام لحلف الناتو عن ثقته بأن الحلف لا يمكنه تحمل السماح لروسيا بالفوز في الصراع الأوكراني، حيث إن ذلك سيصبح أكبر تهديد للتحالف.

وقال في تصريح خلال مراسم افتتاح قمة الناتو في واشنطن: "أكبر تهديد سيكون فوز روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك".



ويرى الأمين العام أن الصراع الأوكراني يعد أكبر تهديد أمني في العقود الأخيرة، وأن انتصار موسكو سيصبح دافعًا لأعداء آخرين لحلف الناتو، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية والصين.