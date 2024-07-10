مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة هولندا وإنجلترا بنصف نهائي اليورو

تقام اليوم الأربعاء، مباراة واحدة في نصف نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024، والتي تقام في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الحالي ومباراة في كوبا أمريكا 2024، بين منتخبي الأرجنتين وكندا في نصف نهائي البطولة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024

هولندا ضد إنجلترا - الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

منتخب انجلترا، فيتو

مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

أوروجواي ضد كولومبيا - 03:00 فجر الخميس - Premier Sports 1 HD



مباريات اليوم في كأس العراق - النهائي

الشرطة ضد القوة الجوية - 08:00 مساء - العراقية الرياضية.