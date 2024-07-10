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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف السفينة ميرسك سنتوسا في بحر العرب

سفينة شركة ميرسك،
سفينة شركة ميرسك، فيتو

 السفينة سنتوسا أعلنت جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، أنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب، بعدة صواريخ باليستية.

وقالت الجماعة إنه بالإضافة إلى "سنتوسا"، فقد تم استهداف سفينتين أخريين، إحداهما في خليج عدن.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان مصور بثه التلفزيون "استهداف السفينة ميرسك سنتوسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".

وأعلنت شركة الملاحة الدولية "ميرسك" أن سفينتها "سنتوسا" تعرضت لهجوم بجسم طائر في أقصى قبالة خليج عدن في البحر العربي جنوب اليمن.


ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إنها تلقت بلاغًا من سفينتها عن هجوم بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن، دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو أضرار في السفينة أو البضائع.

وذكر متحدث باسم الشركة الدنماركية، أنّ السفينة كانت إحدى السفن التي ترفع العلم الأمريكي، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بُعد نحو 180 ميلا بحريا شرقي منطقة نشطون على سواحل محافظة المهرة.

وأوضحت في مذكرة إرشادية، أنّ السفينة وطاقمها بخير، وتتجه إلى ميناء الاتصال التالي، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بالتحقيق في الحادث.

 

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